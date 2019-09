Green Day выступит в Москве с новым альбомом

Фото: соцсети

Американская панк-рок-группа Green Day выступит 24 мая 2020 года на московском стадионе "Открытие Арена". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора гастролей, концертного агентства SAV Entertainment.

Накануне группа представила песню Father Of All, которая войдет в новый альбом Reprise/Warner Records. В пресс-службе отметили, что с новым альбомом музыканты выйдут в общественность в следующем году. Концерты пройдут в Азии и Европе, а в мае и в Москве.

Музыканты представят как новые песни, так и хиты прошлых лет. Последний визит группы в Россию был в 2013 году.

Green Day – американская панк-рок-группа, основанная в 1986 году под названием Sweet Children. С 1988 года была переименована в Green Day. Она состоит из трех музыкантов – вокалиста Билли Джо Армстронга, бас-гитариста Майка Дернта и ударника Тре Кула. Наибольшую популярность Green Day принесли песни Boulevard Of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends и American Idiot.