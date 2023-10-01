Российский актер Александр Липов умер в возрасте 82 лет

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Российский актер кино и театра Александр Липов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на странице Орловского муниципального драмтеатра "Русский стиль" имени М. М. Бахтина в соцсети "ВКонтакте".

Липов в течение 35 лет работал в киностудии "Ленфильм", он озвучил и сдублировал свыше 400 ролей. Артист наиболее известен своими ролями в таких картинах, как "Республика ШКИД", "Разрешите взлет!", "Вариант Омега" и прочих.

Александр Липов был награжден знаком "Почетный кинематографист России".

Ранее сообщалось, что ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, который сыграл профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере, ушел из жизни в возрасте 82 лет.

До этого стало известно о том, что актриса Государственного академического Малого театра России Клавдия Блохина ушла из жизни в возрасте 88 лет.

Фанаты "Гарри Поттера" попрощались с актером Майклом Гэмбоном возле замка Хогвартс