Актриса Малого театра Клавдия Блохина умерла в 88 лет

Фото: кадр из фильма "Дорогой мой человек"; режиссер – Иосиф Хейфиц; производство – "Ленфильм"

Актриса Государственного академического Малого театра России Клавдия Блохина ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

"Приносим соболезнования родным и близким Клавдии Ефимовны. О месте и времени прощания сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Клавдия Блохина родилась 21 декабря 1934 года. Она обучалась в Театральном училище имени Щукина. В 1955 году Блохина вошла в труппу Малого театра.

Исполняла роли Еремеевной ("Недоросль"), Фоминишны ("Свои люди – сочтемся!"), Бабарихи ("Сказка о царе Салтане"), жены Хлопова ("Ревизор"). В 1974 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. Помимо театральной деятельности, Блохина также снималась в кино.