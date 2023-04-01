Новый выпуск шоу "Что было дальше?" с Хасбиком набрал более 12 миллионов просмотров

Фото: vk.com/chbd

Новый выпуск популярного шоу "Что было дальше?", в котором принял участие российский блогер Хасбулла Магомедов, известный по псевдониму Хасбик, набрал свыше 12 миллионов просмотров за восемь часов.

Видео стало доступно пользователям в социальной сети "ВКонтакте" в субботу, 1 апреля. До этого шоу некоторое время не выходило. К 18:00 просмотры составили более 12 миллионов.

Некоторые сообщили о проблемах с загрузкой: поступили жалобы на низкую скорость. Специалисты уточняют, что пользователи могли столкнуться с трудностями из-за высокого трафика.

В апреле прошлого года Хасбик попал в список Forbes "30 до 30", который включает людей младше 30 лет, получивших профессиональное признание или известность на всероссийском уровне.

Позднее блогер пригрозил Forbes судебным разбирательством из-за якобы недостоверной информации о его заработке. Комментируя публикацию, Хасбик попросил авторов "по-братски" не вводить читателей в заблуждение.

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