Хасбик пригрозил Forbes судом из-за публикации о его заработке

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/hasbulla.hushetskiy

Хасбулла Магомедов, также известный как Хасбик, пригрозил Forbes судебным разбирательством из-за якобы недостоверной публикации о его заработке. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Ранее российская редакция Forbes опубликовала расследование, согласно которому блогер за период с 2019 по 2022 год заработал по меньшей мере 2,2 миллиона долларов.

Комментируя публикацию, Хасбик попросил авторов "по-братски" не вводить читателей в заблуждение. Он также подчеркнул, что может написать заявление на Forbes, поскольку журнал, по его утверждению, распространяет ложную информацию.

В апреле прошлого года Магомедов попал в список Forbes "30 до 30", который включает людей младше 30 лет, получивших профессиональное признание или получивших известность на всероссийском уровне.



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