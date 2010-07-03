Показывать фильмы без прокатного удостоверения смогут 65 фестивалей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское министерство культуры наделило 65 кинофестивалей, которые пройдут в 2019 году, правом показывать фильмы без прокатного удостоверения. Документ, утверждающий список проводимых киносмотров, 1 марта появился на сайте ведомства.

В перечень попал и Московский международный кинофестиваль. Он состоится с 18 по 25 апреля. Среди других попавших в список мероприятий оказались Международный фестиваль документального кино "Артдокфест" и Московский еврейский кинофестиваль.

Как пояснили в пресс-службе Минкультуры, не вошедшие в перечень фестивали обязаны получить прокатное удостоверение для демонстрации кинолент согласно закону "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".

В середине февраля культурное ведомство РФ решило не ограничивать показ зарубежных фильмов в кинотеатрах. Обсуждение этой темы исключили из актуальной повестки.

