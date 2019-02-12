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12 февраля, 18:30

Минкульт решил не ограничивать показ зарубежного кино в кинотеатрах

власть культура досуг

12 февраля, 18:30

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Министерство культуры сняло с повестки дня обсуждение идеи об ограничении сеансов зарубежного кино. Об этом сообщила глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

В Госдуме 12 февраля прошел круглый стол, на котором была затронута эта тема. Любимова подчеркнула, что вопрос об ограничении сеансов иностранных фильмов периодически обсуждают в Минкульте.

"Тем не менее, на данный момент с повестки эта тема снята", – сказала Любимова, передает РИА Новости.

В 2018 году на сайте министерства культуры появился документ, в котором ведомство предлагало внести в законодательство поправки, ограничивающие показ зарубежных фильмов до 35 процентов от общего числа сеансов за день в кинотеатрах, в которых больше одного кинозала.

власть культура досуг

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