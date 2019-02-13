Мединский рассказал о долге кинокомпаний перед Фондом кино

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Почти 400 миллионов рублей долга вернули кинокомпании в Фонд кино с ноября 2018 года. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

"Не надо думать, что у нас одни должники в Фонде кино. Это не так. Вот только за последние три месяца, с ноября, когда мы ведем эту статистику, в Фонд кино было возвращено 380 миллионов рублей долгов без учета пени и штрафов от 23 компаний-должников", – передает Агентство "Москва" слова главы Минкульта.

Он подчеркнул, что почти все компании погасили свой долг "без всяких публикаций и списков и по-хорошему". Министерству культуры не пришлось обращаться к общественности по этому поводу.

Ранее Фонд кино опубликовал список кинематографических организаций, которые имеют задолженность перед Фондом кино. В список попали 22 кинокомпании с 24 проектами. В общей сумме кинокомпании задолжали фонду около 737 миллионов рублей.

12 февраля Минкульт снял с повестки дня обсуждение темы ограничения сеансов зарубежного кино.