Абрамович собирается вкладываться в российское кино по-крупному: что это значит

Скоро индустрия российского кино может измениться навсегда, и у нас будут снимать больше некрупных, но оригинальных по содержанию фильмов, а не, например, батальных или ура-патриотических. Такие перемены может подтолкнуть приток в отрасль частных инвестиций: речь идет прежде всего о планах Романа Абрамовича.

К сожалению или к счастью, в отличие от литературы или еще какого-то индивидуального вида искусства, в случае кино разговор всегда необходимо начинать с денег. Кино – вещь коллективная и потому дорогая, нужно оплачивать труд сотен специалистов, работающих по сложному графику. Во многом кинопроизводство зависит от источника финансирования, потому что денег нужно много, и планировать запуск конкретного проекта нужно, исходя из того, кто инвестор.

Большая часть всех кинопроектов в России финансируется, конечно, государством, через две разные структуры: министерство культуры и независимый Фонд кино, который Минкульту напрямую не подчиняется (впрочем, сейчас ситуация уже изменилась). ФК специализируется на фильмах больших, дорогих и потенциально кассовых, МК – наоборот, спонсирует кино авторское, детское и еще дебютное, проще говоря, скорее всего, нерентабельное. Ничего страшного в этом, впрочем, нет: иногда даже самое крупномасштабное кино проваливается, а малобюджетное, наоборот, выстреливает в прокате и многократно окупается. В общем, не угадаешь: бизнес своеобразный, редко кто на нем зарабатывает, для этого надо быть не только талантливым, но и везучим.

Теперь же на деньги миллиардера Романа Абрамовича создана альтернативная государственным киноструктура. По данным газеты "Ведомости", Абрамович запустил новый фонд кино, хотя функции у него будут более "минкультовские". Руководителем новой компании стал Антон Малышев, предыдущий и довольно успешный начальник государственного ФК. Если верить разговорам, вложено в проект около миллиарда рублей. Спонсировать будут фильмы на поздней стадии (а как раз именно в этот момент киношники часто выходят за пределы сметы, и им нужна помощь, чтобы проект все-таки состоялся), где-то по 10-15 штук в год, причем, как заявляется, картины будут выбирать из тех, что еще не принадлежат к франшизам (то есть не очередные "Ёлки").

Примерно по такой же схеме работает, скажем, Eurimages, структура при Совете Европы, которая дает денег в основном либо очень перспективным либо уже состоявшимся фестивальным авторам. За 2018 год на их средства сделали фильмы в частности Наталья Мещанинова ("Сердце мира") и дуэт Натальи Меркуловой и Алексея Чупова ("Человек, который удивил всех"). "Евримаж" дает деньги не безвозвратно, но обязательства там минимальные: если от структуры пришло 40% бюджета, то ему же должно уйти 40% прибыли, пусть даже если прибыли этой очень мало. Структура убыточна: европейцам важнее развитие кино как искусства.

Можно сделать далеко идущий вывод, что Абрамовичу ближе арт-мейнстрим: те фильмы, что не стоят по полмиллиарда рублей, более независимые и поэтому более интересные с точки зрения кино. Миллиардер не чужд культуре, занимается музеем "Гараж", Новой Голландией и кинотеатром "Пионер", собирает искусство, так что и кино, надо думать, ему лично нравится именно то, что посложнее. Он был замечен в титрах фильма "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, то есть, очевидно, интересуется кино авторским, или хотя бы арт-мейнстримом. Еще он регулярно катается на "Кинотавр" и все там смотрит.

Другие большие предприниматели тоже вкладываются в кино, хотя не так системно, как собирается Абрамович. Леонард Блаватник неоднократно становился продюсером российских фильмов (из последних – "Т-34"), но и зарубежных тоже, это для него не принципиально. А Глеб Фетисов регулярно инвестирует в проекты Александра Роднянского.

Впрочем, Абрамович наверняка имеет и коммерческие интересы, ведь миллиард рублей – это и правда много, даже несмотря на то, что Минкульт раздает шесть миллиардов в год (во всяком случае, по данным 2017-го). Эксперты того же РБК заявляют, что у олигарха есть все шансы отбить вложения. Но нам-то важно не это. У кого-то, кто делает кино, государством не востребованное, на темы более контркультурные и маргинальные, теперь появится шанс, а значит, мы увидим больше неожиданных фильмов. Хотя в случае российского кино, как мы знаем, ничего нельзя утверждать наверняка.

Егор Беликов