Артистка Инна Выходцева умерла после продолжительной болезни

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"; режиссер – Владимир Меньшов; производство – Киностудия "Мосфильм"

Заслуженная артистка РФ Инна Выходцева ушла из жизни в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ в телеграм-канале.

Выходцева скончалась 31 декабря. В октябре прошлого года сообщалось, что артистку госпитализировали с подозрением на инсульт. Ее голосом говорили зарубежные актрисы Софи Лорен, Стефания Сандрелли и Клаудиа Кардинале.

Артистка родилась 27 июня 1934 года в городе Донецке. В 1957 году она окончила Всероссийский государственный институт кинематографии.

Всю свою жизнь Инна Выходцева посвятила служению театру-студии Киноактер. Ее дебют в кинематографе состоялся в 1957 году в фильме "Балтийская слава" режиссера Яна Фрида. В своей карьере она успела поучаствовать в 165 фильмах.