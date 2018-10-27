Экс-зампрокурора Башкирии не признал вину в получении взятки

Фото: СК РФ

Экс-зампрокурора Башкирии Олег Горбунов не признал вину в получении взятки. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства об аресте обвиняемого.

Как сообщает РИА Новости, кроме протокола допроса, следователь также попросил приобщить к материалам дела прослушивание телефонных переговоров прокурора с 23 по 25 октября, в ходе которых, по словам сотрудника СК, Горбунов высказывает намерение о принятии "мер конспирации, реализации принадлежащего ему имущества, симулировании заболевания и других мер, направленных на противодействие расследованию".

Следователь также отметил, что Горбунов не оказывал содействия следствию. В частности, он отказался сообщать правильный пароль от изъятого у него телефона, а также высказывал намерение лечь в больницу или съездить за границу отдохнуть

Накануне Следственный комитет опубликовал видео, на котором первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову предлагают ознакомиться с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

Горбунова задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. Ранее он оставил свой пост по собственному желанию. У него дома прошли обыски. Сообщалось, что в ближайшее время экс-зампрокурора Башкирии предъявят обвинения.

Против Горбунова и заместителя начальника управления прокуратуры Башкирии Артура Шаретдинова возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.