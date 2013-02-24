24 февраля 2013, 10:44Происшествия
Посетители ночного клуба в Москве устроили драку с поножовщиной
В одном из московских ночных клубов сегодня произошла драка, жертвой которой стал житель подмосковных Люберец.
Инцидент произошел незадолго до полуночи в субботу в развлекательном заведении на улице Рудневка, д. 19, передает "Интерфакс".
Как стало известно в ходе расследования, между тремя посетителями клуба началась ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки двое мужчин кавказской внешности дважды ударили в грудь ножом 22-летнего жителя Люберец и скрылись.
Молодой человек умер до прибытия скорой помощи.
Задержать нападавших по горячим следам не удалось.