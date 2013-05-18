Более 200 пеноблоков украли граждане Узбекистана в Подмосковье

Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело в отношении двух граждан Узбекистана, который пытались похитить пеноблоки у строительной компании. Об этом M24.ru сообщил источник, близкий к следствию.

По его данным, в минувшую пятницу, 17 мая, в у часов утра в дежурную часть управления МВД по Красногорскому району области обратился начальник строительного участка с заявлением о краже 229 стеновых пеноблоков. Из заявления строителя следовало, что преступление было совершено в деревне Глухово.

Вскоре, как отметил собеседник, полицейские задержали двух граждан Узбекистана. В рамках расследования уголовного дела по факту кражи в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде ареста.

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