В Центральном округе пройдет спортивный конкурс

С 1 июня по 30 октября в Центральном округе Москвы пройдет смотр-конкурс спортивных достижений. Цель конкурса – пропаганда здорового образа жизни, приобщение жителей к занятиям физкультурой и спортом.

Управлением физкультуры и спорта ЦАО объявлены следующие номинации: "Спортивная площадка района", "Самый спортивный трудовой коллектив", "Лучший спортивный проект года", "Самый спортивный детский сад", "Самый спортивный доброволец", "Лучший информационный партнер в пропаганде физической культуре и спорта", "Самая спортивная семья", "Самый спортивный житель", "Лучший в инваспорте".

Смотр спортивных достижений будет проходить в 3 этапа. 1 этап – с 1 июня по 20 августа – сбор и рассмотрение заявок в районах и окружных отраслевых управлениях. 2 этап – с 20 сентября по 30 октября – рассмотрение заявок и определение победителей окружной конкурсной комиссией. 3 этап – ноябрь-декабрь– награждение победителей конкурса.

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