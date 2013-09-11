ФК "Динамо" разыграет среди болельщиков поездку на тренировочный сбор

Московское "Динамо" проведет необычную акцию среди своих болельщиков. Главным призом станет поездка на один из зимних тренировочных сборов "Динамо" вместе с командой.

Для участия в соревновании соискателю необходимо прислать фотографию на info@fc.dynamo.su, на которой он запечатлен вместе со своими друзьями в динамовской атрибутике. Перед каждым домашним матчем, начиная с игры против "Крыльев Советов" 29 сентября, клуб будет выбирать по три соискателя.

Затем каждый из трех соискателей отправится в обозначенное клубом место и в присутствие съемочной группы "Динамо ТВ" попробует убедить как можно больше людей прийти на домашнюю игру бело-голубых (билеты клуб предоставляет). В день матча конкурсант встретится со своими приглашенными болельщиками и отправится на трибуну.

Победителем конкурса станет тот, кто приведет на стадион наибольшее количество зрителей. Конкурс продлится с 29 сентября по 8 декабря.