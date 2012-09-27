Дом музыки открывает юбилейный сезон выступлением Хворостовского

Московский международный Дом музыки отмечает свое десятилетие. Юбилейный сезон концертно-театрального центра будет открыт 25 сентября в Светлановском зале.

Торжественный вечер начнется с выступления всемирно известного баритона Дмитрия Хворостовского. В сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова оперный певец исполнит Сюиту Шостаковича "Сонеты Микеланджело Буонарроти".

Кроме того, сообщает столичный департамент культуры, на открытии сезона выступит Хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова.

В новом сезоне зрителей Московского Дома Музыки ждут встречи с сопрано Марией Гулегиной и тенором Хуаном Диего Флоресом, скрипачом Максимом Венгеровым и пианистом Денисом Мацуевым, меццо-сопрано Анной Бонитатибус и баритоном Сергеем Лейферкусом. Также ожидаются выступления звезд джаза – певца Эла Джерро и гитариста Ала Ди Меолы.

Ссылки по теме Департамент культуры города Москвы

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