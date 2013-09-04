Форма поиска по сайту

04 сентября 2013, 09:32

Общество

Москва отправит гуманитарную помощь на Дальний Восток

Москва 4 сентября отправит гуманитарную помощь и сводный отряд столичного главка МЧС в пострадавшие от паводка региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Всего на Дальний Восток вылетит 49 московских спасателей. Их главная задача – оказать помощь населению, пострадавшим от наводнения.

Кроме того, спасатели помогут в строительстве дамб, подвозу гуманитарной помощи. Организуют перевозку людей из районов подтопления, а также проведут профилактические работы.

Наводнение в бассейне Амура стало сильнейшим в регионе за последние десятилетия. Больше всего пострадали Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край.

