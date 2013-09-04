04 сентября 2013, 09:32Общество
Москва отправит гуманитарную помощь на Дальний Восток
Москва 4 сентября отправит гуманитарную помощь и сводный отряд столичного главка МЧС в пострадавшие от паводка региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Всего на Дальний Восток вылетит 49 московских спасателей. Их главная задача – оказать помощь населению, пострадавшим от наводнения.
Кроме того, спасатели помогут в строительстве дамб, подвозу гуманитарной помощи. Организуют перевозку людей из районов подтопления, а также проведут профилактические работы.
Наводнение в бассейне Амура стало сильнейшим в регионе за последние десятилетия. Больше всего пострадали Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край.
