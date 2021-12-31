Городские службы готовы к работе в новогоднюю ночь

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
В ночь с 31 декабря на 1 января в столице будут дежурить 1,5 аварийных бригад. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Многотысячный отряд коммунальщиков будет делать все для того, чтобы москвичи чувствовали комфорт в городе, чтобы в квартирах были тепло, электроэнергия, подавались газ, вода", – сказал заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
Власти рассчитывают на то, отметил чиновник, что грядущая новогодняя ночь пройдет в штатном режиме. Все городские службы, в частности, оперативный и ремонтный персонал, готовый к работе и находятся на круглосуточном дежурстве. В столице сформирован резервный запас топлива и необходимое число дополнительных источников электроснабжения.
Ранее стало известно, что горячие линии общегородского контакт-центра Москвы в новогодние праздники продолжат работать в обычном режиме. В частности, по вопросам ЖКХ москвичи могут обратиться по номеру +7 (495) 539-53-53, по вопросам посещения врача – +7 (495) 539-30-00.
Также большинство вопросов можно будет решить через портал mos.ru, мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".
В Москве городские службы перейдут на усиленный режим работы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: