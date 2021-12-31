Городские службы готовы к работе в новогоднюю ночь

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице будут дежурить 1,5 аварийных бригад. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Многотысячный отряд коммунальщиков будет делать все для того, чтобы москвичи чувствовали комфорт в городе, чтобы в квартирах были тепло, электроэнергия, подавались газ, вода", – сказал заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

Власти рассчитывают на то, отметил чиновник, что грядущая новогодняя ночь пройдет в штатном режиме. Все городские службы, в частности, оперативный и ремонтный персонал, готовый к работе и находятся на круглосуточном дежурстве. В столице сформирован резервный запас топлива и необходимое число дополнительных источников электроснабжения.

Ранее стало известно, что горячие линии общегородского контакт-центра Москвы в новогодние праздники продолжат работать в обычном режиме. В частности, по вопросам ЖКХ москвичи могут обратиться по номеру +7 (495) 539-53-53, по вопросам посещения врача – +7 (495) 539-30-00.

Также большинство вопросов можно будет решить через портал mos.ru, мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

