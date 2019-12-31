Акция по утилизации новогодних елок стартует 5 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Акция по утилизации новогодних елей "Елочный круговорот" стартует в Москве 5 января. Она продлится до конца февраля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В этом сезоне в городе будет работать 379 точек приема новогодних елок. С адресами точек приема можно ознакомиться на сайте департамента природопользования.

В специальных пунктах деревья переработают в щепу. В дальнейшем ее используют в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп и в вольерах с животными.

Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве регулярно с 2016 года. Желающие могут сдать елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений.

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В прошлом году в рамках акции было утилизировано более 27 тысяч елок.

Ландшафтный архитектор Полина Соломина ранее дала советы по выбору ели. По ее словам, лучшим сортом живой ели будет дерево нобилис, которое отлично впишется в квартиру или загородный дом. Такая ель сохранится на долгое время.

К недостаткам Соломина отнесла их стоимость, которая начинается от 10 тысяч рублей. Помимо этого, высота дерева не превышает двух метров.