Москвичи арендовали или купили у города 78 участков под ИЖС за девять месяцев 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число арендованных и приобретенных участков у города под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за девять месяцев 2023 года составило 78. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За девять месяцев 2023 года город заключил договоры аренды и купли-продажи 78 земельных участков общей площадью 10,41 гектара для строительства частных жилых домов", – сообщил он, отметив, что 59 участков москвичи приобрели в собственность.

68 земельных объектов располагаются в ТиНАО, еще 10 – в ВАО. Порядка 28 из них москвичи приобрели только в третьем квартале текущего года. Общая площадь домов, которые планируют возвести на территориях, оценивается в почти 23 тысячи квадратных метров, рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Ознакомиться со списком доступных под ИЖС участков можно на mos.ru. Приобрести объекты можно как путем торгов, так и напрямую у города.

До этого в ТиНАО и СЗАО на торги выставили 13 участков под ИЖС. Общая площадь объектов оценивалась в 1,73 гектара. 12 земельных участков располагались в ТиНАО.

