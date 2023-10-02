В Госдуме рассказали, можно ли сдавать баню на даче в аренду

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На землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС), садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и личных хозяйствах за создание бизнес-бани может грозить серьезное наказание. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы и главу Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

"За нецелевое использование участка могут назначить высокий штраф: для физических лиц он составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не ниже 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 1 до 1,5%, но не ниже чем 20 тысяч рублей", – рассказал он.

Для юридического лица наказание может составить от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, но не ниже 100 тысяч рублей. В некоторых случаях могут даже лишить свободы, добавляет Чаплин.

Как он утверждает, бани можно устанавливать лишь для собственного пользования – если это не капитальная постройка, то ее можно даже не регистрировать. Депутат отметил, что коммерческую баню можно сделать только на объектах общественно-деловой застройки.

При этом, по словам Чаплина, никто не запрещает приглашать к себе в баню соседей или друзей. Однако если подтвердится коммерческий интерес дачника, тогда ему может грозить наказание.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сообщил, что дачники по закону должны платить налог на бани, сараи и туалеты. Такие конструкции имеют прочный фундамент, что отличает их от других объектов, которые можно легко перенести с одного места на другое.

Однако он отметил, если баня или сарай не имеют фундамента, то их уже нельзя отнести к объектам капитального строительства, поэтому налог с граждан взиматься не будет.

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