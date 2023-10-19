Москвичи могут купить у города 13 участков для возведения домов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут купить 13 земельных участков для строительства своих домов в ТиНАО, а также на северо-западе столицы. Об этом заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, общая площадь земельных участков составляет 1,73 гектара. Победители аукционов смогут построить на них дома площадью от 240 до 852,4 "квадрата", зависит от выбранного слота.

Один из участков, выставленных на торги, расположен в столичном районе Куркино. Его площадь составляет 0,082 гектара. Остальные 12 объектов площадью от 0,06 до 0,21 гектара расположены в Михайлово-Ярцевском, Краснопахорском, Новофедоровском, Щаповском, Марушкинском и Первомайском поселениях.

В сентябре сообщалось, что жители Москвы выкупили 358 участков общей площадью 39,2 гектара под индивидуальное жилищное строительство с апреля 2020 года.

По словам Гамана, 146 объектов находятся в Троицком административном округе, 57 – в ЮЗАО, 55 – в Новомосковском округе.

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