Горожане выкупили 358 участков со скидкой под строительство частных домов с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Граждане выкупили 358 участков общей площадью 39,2 гектара под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с апреля 2020 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что с 2020 года физические лица, а именно собственники объектов недвижимости, могут выкупать у столицы земельные участки для ИЖС со скидкой 60% от кадастровой стоимости. Так, граждане сэкономили более миллиарда рублей.

Отмечается, что до 2020 года земельные участки у Москвы покупались в собственность по цене, равной кадастровой стоимости. В 2019 году было выкуплено 19 объектов.

С марта 2020 года льготная цена при выкупе земельного участка составляет 40% от его кадастровой стоимости. Выкупить землю с видом разрешенного использования под ИЖС, садоводство и ведение личного подсобного хозяйства можно, если на ней построены объекты недвижимости, оформленные в собственность.

Соответствующие участки находятся в десяти административных округах, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его данным, 146 из них расположены в Троицком административном округе, их общая площадь – 18,6 гектара. Также 57 участков общей площадью 4,9 гектара есть в ЮЗАО. Помимо того, 55 – в Новомосковском округе, площадь земель – 6,1 гектара.

Арендовать участки можно на городских торгах. Информация о них, подробные характеристики, лотовая документация, данные о процедуре аукционов опубликованы на Инвестиционном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что предприниматели и физические лица арендовали и приобрели у столицы благодаря торгам 583 земельных участка за пять лет. Наиболее высокий уровень конкуренции зафиксировали на аукционах по аренде участков для индивидуального жилищного возведения. На таких торгах за один лот боролись девять кандидатов.

Также стало известно, что в Центральном административном округе реализовали свыше 460 объектов земельно-имущественных торгов с начала года. Туда вошли коммерческие помещения, нежилые здания, нестационарные торговые объекты и парковки.

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