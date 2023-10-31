Более 650 компаний участвуют в III Московской неделе интерьера и дизайна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 650 компаний участвуют в III Московской неделе интерьера и дизайна. Посетители выставки смогли оценить и купить мебель, декор, текстиль, посуду и многое другое от российских и зарубежных производителей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристины Костромы, мероприятие собрало московских, региональных и иностранных представителей отрасли, которые показывают гостям свои лучшие работы. Кроме выставки, подписываются соглашения как с бизнес-партнерами внутри России, так и с зарубежными коллегами, добавила она.

В первые дни Московской недели интерьера и дизайна гости смогли подписать несколько соглашений о сотрудничестве. Среди них, например, соглашение в рамках строительства, отделки и меблировки многофункционального центра в Дубае для проведения различных мероприятий. Также Московский инновационный кластер (МИК) подписал соглашение о сотрудничестве в рамках развития мебельного кластера – он станет одним из крупнейших в стране. МИК будет подбирать потенциальных резидентов площадки и различные передовые решения.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла большая образовательная программа. Провели порядка 75 тематических сессий, выступили свыше 100 российских и иностранных спикеров. Также состоялась лекция известного итальянского архитектора и дизайнера Пьеранджело Моро.

30 октября выступил мексиканский архитектор Михель Рохкинд. Он создал в Мехико здание национального киноархива XXI века. Во время выступления Рохкинд поделился мнением о развитии нового кинокластера в столице.

В заключительный день Московской недели интерьера и дизайна, 31 октября, в Манеже выступит архитектор Даниэль Дендра. Также секретами мастерства поделится индийский многопрофильный дизайнер и предприниматель Сандип Сангару.

Ранее сообщалось, что II Московская неделя интерьера и дизайна проходила на ВДНХ с 6 по 9 мая прошлого года. Тогда в выставке участвовали свыше 650 российских компаний из дружественных стран. Помимо этого, мероприятие посетили 253 тысячи человек.

Московская неделя интерьера и дизайна продлится в ЦВЗ "Манеж" до 31 октября