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Финал World Travel Awards в 2020 году пройдет в Москве

Туристический "Оскар" пройдет в Москве
город туризм

Фото: worldtravelawards.com

Оргкомитет престижной международной премии World Travel Awards принял решение о проведении финала конкурса в следующем году в столице России. Об этом информирует официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

"Мы приветствуем решение организаторов World Travel Awards и благодарим их за доверие. Это отличная новость и самая лучшая оценка проделанной в последние годы работы", – отметила Сергунина.

Известно, что премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Эксперты определяют победителей в более чем 80 номинациях: лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности. Ход голосования определяют туристы и специалисты туристического бизнеса.

Ежегодно проводится гранд-тур World Travel Awards, а заключает ее главное событие – гранд-финал.

"Несмотря на довольно жесткую конкуренцию, Москва продолжает укреплять позиции как международный туристический центр", – резюмировала Сергунина.

В нынешнем году финал конкурса состоится 28 ноября в городе Маскат (Оман). Москва номинирована на премию сразу в трех основных категориях: "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее направление для спортивного туризма" и "Лучшее туристическое направление. Город".

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