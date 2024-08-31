Алексей Лисовенко поблагодарил организаторов "ЭКОФЕСТА" за яркий праздник здоровья

Фото: Софья Быкова

В субботу, 31 августа, в Парке "У Джамгаровского пруда" прошел масштабный фестиваль здорового образа жизни и экологии "ЭКОФЕСТ-2024". Инициатором и организатором грандиозного праздника выступило Региональное общественное движение "ГидроЭкология" в партнерстве с Молодежной палатой Лосиноостровского района СВАО.



Программа фестиваля охватила десять интерактивных локаций. На центральной сцене выступила рок-группа "Воскресный лайм", а одна из фитнес-сетей провела танцевальный флешмоб ZUMBA. Все желающие пели в народном караоке. А среди самых активных участников зажигательного интерактива разыграли подарки от партнеров проекта.



В скейт-парке состоялись показательные выступления и мастер-классы по финтам на самокате и ВМХ-фристайлу, а спортсмены сетевой школы BUNNY HOP представили зрителям эксклюзивное захватывающее экстрим-шоу.



Еще одним местом притяжения сторонников здорового образа жизни стала парковая поляна. В течение дня там продолжался фитнес марафон. Под наставничеством опытных инструкторов гости осваивали искусство аэробики Тай-бо, физические упражнения для мужчин по системе Табата, познавали секреты скульптуры и гибкости тела, погружались в медитации йоги.



Любители подвижного спорта играли в большой и настольный теннис, волейбол, участвовали в мастер-классах и товарищеском матче по мини-футболу.



Для детей были организованы самые разнообразные мастер-классы, квесты и конкурсы, увлекательная анимационная программа.



Организаторам фестиваля удалось совместить приятное для людей с полезным для экологии. Активисты экоцентра "СБОРКА" и Молодежной палаты Лосиноостровского района в течение дня принимали на переработку вторсырье: батарейки, аккумуляторы, пластиковые бутылки и крышки.



В числе почетных гостей фестиваль посетил директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко. Он отметил высокий уровень организации праздника и выразил надежду, что подобные праздники станут регулярными во всех районах северо-востока столицы.



"Это был настоящий праздник здоровья, экологии и семейных ценностей! Приятно осознавать, что москвичи ведут активный образ жизни, развиваются физически и растут духовно, ценят и берегут экологию родного округа, заботятся о том, чтобы Москва была чистой, ухоженной и красивой. Хочу выразить признательность всем организаторам и партнерам "ЭКОФЕСТА-2024": общественным организациям, районной управе и муниципальным депутатам, спортивным клубам и творческим коллективам за прекрасную организацию, насыщенную и разнообразную программу, отличное настроение", – сказал Лисовенко.

Между тем на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" рассказали про улучшения столичной системы ЖКХ, в частности, о появлении экологичной уборочной техники. Так, всю уборочную технику, которую жители мегаполиса видят на улицах, постепенно переведут на электротягу, что позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, спецтехника, закупленная городом в минувшую зиму, уже была электрической и, несмотря на суровые погодные условия и аномальные снегопады, отлично себя показала.