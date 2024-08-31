Депутат МГД Стебенкова: в парке Шкулева усилили охрану правопорядка

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В парке имени Шкулева усилили охрану правопорядка, а специалисты готовят проект благоустройства территории. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, к которой жители Текстильщиков обратились с просьбой помочь в обустройстве парковой территории.



Парк имени Шкулева нуждается в обновлении. В частности, как считают жители, рядом с прудом необходимо создать спортивные зоны. В свою очередь представители совета ветеранов попросили Стебенкову оказать содействие в восстановлении "Ветеранской беседки", которая из-за времени и погодных условий пришла в негодность, и ее пришлось демонтировать.



Депутат организовала опрос среди жителей, которые голосовали за инициативу по благоустройству парка. Чтобы начать работы по обновлению, территорию передали под управление музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".



"В парке организовали охрану правопорядка. В летнее время там работают велопатрули. По парку курсируют инспекторы на автомобиле и пресекают разведение костров, мангалов, распитие алкогольных напитков. Сейчас специалисты готовят проект благоустройства парка. В него включат пожелания от районного совета ветеранов, ЦМД, молодежной палаты и предложения по результатам проведенного опроса жителей район", – подчеркнула Стебенкова.

Ранее сообщалось, что проект благоустройства Покровского парка совпал с ожиданиями москвичей. Основные пожелания жителей выполнены, сказал летчик-космонавт, депутат МГД Олег Артемьев. В парке появились новые места отдыха, обновлены спортивные и детские площадки.

Также Покровский парк преобразился благодаря столичным властям, которые уделяют внимание озеленению, благоустройству и созданию новых зеленых зон отдыха, добавил Артемьев.