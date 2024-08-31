Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График работы центров московского долголетия изменится с 1 сентября. Они будут открыты с понедельника по субботу до 21:00, а воскресенье у всех центров, кроме флагманских, станет выходным, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Центры московского долголетия за пять лет своего существования стали для многих жителей столицы старшего поколения любимым местом проведения досуга – здесь у каждого есть возможность создать клуб по интересам и объединить таких же увлеченных людей, а также присоединиться к действующим сообществам. Сейчас их уже более 5,5 тысячи", – отметил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Там горожане могут открывать для себя новые знания, заниматься спортом, организовывать творческие вечера и делать многое другое.

Участникам проекта "Московское долголетие" сегодня доступно более 40 направлений разнообразных занятий. Они проходят более чем на 3,3 тысячи площадках, что позволяет заниматься хобби рядом с домом.

Между тем свыше 40 литературных мастерских работают в рамках проекта "Московское долголетие". Здесь горожане старшего возраста могут освоить азы писательского искусства под руководством педагогов. Посещать курсы могут как новички, так и люди с опытом. По словам преподавателя мастерской Натальи Корепановой, занятия делятся на несколько блоков, которые разработаны с опорой на запросы учеников.

