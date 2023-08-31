Москва стала лауреатом Всемирной премии инноваций

Фото: пресс-служба ДПиИР

Правительство Москвы отметили в одной из главных номинаций Всемирной премии инноваций – "Инновации, индустрии, инфраструктура". Лауреатом награды стала заммэра Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Комментируя присуждение премии, вице-мэр поблагодарила зарубежных коллег за высокую оценку работы команды мэра Москвы, отметив, что сегодня в городе реализуется целый ряд инновационных проектов.

"По инициативе Сергея Собянина мы сегодня решаем действительно амбициозные задачи: внедряем передовые технологии, поддерживаем бизнес-сообщество, помогаем молодым талантам, формируем инновационную инфраструктуру, которая включает технопарки, отраслевые кластеры, цифровые платформы и сервисы", – сказала Сергунина.

Заммэра Москвы удостоилась премии за вклад в развитие технологий и цифровой экосистемы города. Вручение наград состоялось в "Зарядье" в рамках Международного форума инноваций БРИКС.

Вместе с Сергуниной за вклад в достижение целей устойчивого развития ООН были отмечены директор по информационным технологиям Стамбула Эрол Озгюнер, директор по информационным технологиям индийского штата Телангана Шанта Тутам, директор по данным и инновациям Агентства развития Медины Абдулрахман Ибрагим и другие.

Ранее сообщалось, что проект правительства Москвы "Ценностные сервисы на портале mos.ru" стал лауреатом национальной премии в области информационных технологий "Приоритет: Цифра – 2023". Оценки жюри удостоились, в частности, благотворительный сервис, а также сервис "Библиотеки Москвы".

