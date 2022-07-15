Москва стала лидером по "индексу шаурмы" среди городов-миллионников

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Москва возглавила рейтинг среди российских городов-миллионников по "индексу шаурмы" за июль 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование геосервиса "2ГИС".
По данным сервиса, на среднюю зарплату в 121 тысячу рублей и стоимости шаурмы 298 рублей москвичи могут позволить себе 406 порций этого блюда. На втором месте расположился Красноярск, где на среднюю зарплату можно приобрести 319 порций, на третьем – Санкт-Петербург (302 порции).
Четвертая позиция досталась Екатеринбургу, где жители могут купить на месячную зарплату 257 порций, пятое место у Челябинска, "индекс шаурмы" в котором составил 233.
При этом самая вкусная шаурма оказалась в Самаре.
"Самая высокая средняя оценка заведений с шаурмой зафиксирована не в Петербурге, а в Самаре – 3,8 балла из 5 возможных", – говорится в исследовании.
Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва стали лидерами рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия, который отражает отношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины.
По данным исследования Фонда развития гражданского общества, по состоянию на 1 марта средняя зарплата в ЯНАО составила 119 510 рублей при стоимости потребительской корзины в 23 705,7 рубля, в то время как средняя зарплата в Москве оценивалась в 114 701 рубль при стоимости потребительской корзины в 27 744,3 рубля, в Магаданской области – 109 110 рублей и 26 850,3 рубля соответственно.
Москва возглавила рейтинг российских городов с самыми хорошими дорогами
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