Москва вошла в тройку рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва стали лидерами рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия, который отражает отношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины.
По данным исследования Фонда развития гражданского общества, по состоянию на 1 марта средняя зарплата в ЯНАО составила 119 510 рублей при стоимости потребительской корзины в 23 705,7 рубля, в то время как средняя зарплата в Москве оценивалась в 114 701 рубль при стоимости потребительской корзины в 27 744,3 рубля, в Магаданской области – 109 110 рублей и 26 850,3 рубля соответственно.
Кроме того, в первую десятку включены: Чукотка, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, ХМАО, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область.
Как отметили авторы исследования, средний индекс социального благополучия по РФ с начала 2022 года упал на 4% (с 2,57 до 2,47) по сравнению с первым кварталом прошлого года, при этом такой показатель оказался значительно ниже темпов инфляции за последние полгода.
Ранее сообщалось, что Москва в четвертый раз подряд заняла первою строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах.
На втором месте оказался Татарстан, на третьем – Московская область.
Инвестиционный рейтинг регионов России возглавила Москва
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