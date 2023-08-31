ЦОДД предупредил о заторах до 7 баллов на дорогах Москвы в преддверии 1 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заторы на столичных дорогах могут достигнуть 7 баллов в четверг, 31 августа, в преддверии Дня знаний, предупредили в ЦОДД. Об этом пишет Агентство "Москва".

В ведомстве уточнили, что каждый день по городу перемещаются 2,78 миллиона машин. И уже к середине сентября их количество увеличится на 3–7%, или на 80–200 тысяч. Тогда средняя загруженность дорог будет оцениваться в 6–7 баллов.

"Из-за начала учебного года 31 августа заторы на дорогах могут достигнуть 7 баллов", – отметили специалисты.

На фоне подготовки к 1 сентября движение может быть заметно затруднено рядом с цветочными рынками и торговыми центрами.

В ЦОДД спрогнозировали, что наибольшая загруженность будет на Щелковском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на Волгоградском и Ленинском проспектах.

Ранее сообщалось, что в Москве в Тимирязевском проезде и на Петровской площади изменится схема движения транспорта на одностороннюю. По Петровской площади водители будут ехать по часовой стрелке, а по Тимирязевскому проезду можно проехать от Петровской площади на улицу Прянишникова.

Отмечалось, что изменения позволят увеличить пропускную способность дорог на 40%. На дублере Лермонтовского проспекта с 16 сентября движение транспорта также будет изменено.



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