С 1 сентября Московский зоопарк изменит режим работы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 1 сентября Московский зоопарк скорректирует режим работы, сообщается в телеграм-канале зоосада.

Гулять по нему можно будет с 09:00 до 20:00, однако войти на территорию зоопарка можно будет до 19:00. Терминалы и дежурные кассы также будут работать с 09:00 до 19:00.

До семи вечера посетители смогут зайти через главный вход, вход у Детского зоопарка и вход у метро "Баррикадная".

По выходным и праздничным дням с 10:00 до 18:00 будут работать дополнительные входы. В частности, вход неподалеку от серых волков, около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию и рядом с пандами.

Накануне стало известно, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Рождение детеныша является результатом работы российских и китайских специалистов.

Панды Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году, их передали в честь 70-летия установления дипотношений между между РФ и Китаем. Весной 2023 года панд познакомили друг с другом, а для контроля процесса в Москву прибыл эксперт из Китая. У панд родился детеныш весом около 150 граммов. При этом его пол пока неизвестен.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке