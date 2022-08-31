Автомобилистов призвали отказаться от поездок в центр Москвы в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичным водителям следует отказаться от поездок в центр города из-за повышенной загруженности на дорогах в вечерний час пик, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
"На 19:55 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для вечернего часа пик это сильная загруженность", – говорится в сообщении.
В департаменте отметили затруднения движения автомобилей в центре столицы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Кроме того, заторы наблюдаются на проспекте Мира, Дмитровском, Ленинградском, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов, на улице Профсоюзной, проспекте Вернадского и Маршала Жукова, а также вблизи крупных торговых центров.
Осложняют движение низкие скорости и ДТП из-за дождя в некоторых районах столицы. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты. Дептранс также рекомендует пользоваться общественным транспортом для поездок по городу, он работает в штатном режиме.
Ранее столичные власти призвали водителей с началом нового учебного года быть аккуратнее на дорогах. В Дептрансе отмечали, что автомобилистам нужно брать во внимание и то, что после длительных каникул не все школьники привыкли к учебному ритму и не все помнят о важности соблюдения правил безопасности на дороге.
Помимо этого, сообщалось, что большинство детей начинают ездить в школу самостоятельно, не всегда соблюдая принципы безопасного поведения на дороге.
Заторы в Москве достигли отметки 9 баллов
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