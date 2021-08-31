Леонов: стартовала раздача браслетов безопасности, которые помогут в поиске пропавших

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов презентовал в Российском геронтологическом научно-клиническом центре браслеты на основе NFC-технологии, помогающие в поиске пропавших людей и не требующие подзарядки.

В ближайшее время в столице раздадут десятки тысяч браслетов безопасности, получивших название "Амулет". Браслеты распространяет Центр поиска пропавших людей.

Они содержат в себе защищенный от воды и не требующий подзарядки модуль, на который может быть записана и считана информация о здоровье человека, контакты его родственников.

"В большом городе пожилой человек, ребенок или человек с ментальными расстройствами нередко может испугаться, стать неконтактным, заблудиться и потеряться. С помощью браслета люди смогут быстрее вернуться домой", – сказал Леонов.

Москвичи уже оставили более 20 тысяч заявок на получение браслетов безопасности для себя и близких. Первыми их обладателями стали подопечные фонда "Артист" – звезды театра и кино прошлых лет. Актеры с интересом приняли простую в обращении технологичную новинку.

"Пожилые люди нуждаются в особом отношении, уходе, защите. Браслет безопасности – один из способов, позволяющих нам быть спокойнее за своих близких, остающихся один на один с опасностями большого города", – сказала учредитель фонда "Артист" актриса Мария Миронова.

Депутат Пресненского совета депутатов Анатолий Юшин также поддержал инициативу, отметив важность подобных гаджетов.

Ранее Олег Леонов заявил о необходимости ограничить количество парковочных мест для каршеринга в Центральном административном округе Москвы. По его словам, пришло время согласовать существование арендных автомобилей с интересами горожан.