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Общество

11:49

Август стал рекордным месяцем по количеству ночных регистраций брака в столице

город общество

Фото: depositphotos/Kuzmichtudio

В столице август стал рекордным месяцем по количеству ночных регистраций брака во Дворце бракосочетания №1. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

"Только в ночное время в августе там провели около 60 торжественных регистраций. В ночь с субботы на воскресенье, с 29 на 30 августа, прошло максимальное количество браков – 17 ночных торжественных церемоний", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Дворец бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) перешел на новый режим работы в декабре прошлого года.

"Переход на ночной режим работы в выходные дни позволил большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания № 1, в котором ежегодно проходит наибольшее количество браков", – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе комплекса социального развития города рассказали, что в этом году самой популярной датой стала 20.02.2020 – в этот день брак заключило более 900 пар. В еще одну популярную дату – 20.06.2020 – состоялось более 600 регистраций брака, также примерно по 100 пар поженились 02.02.2020, 02.06.2020, 22.04.2020 и 20.05.2020.

Самой популярной праздничной датой стала Красная горка – более тысячи браков было зарегистрировано. Свыше 800 молодоженов в 2020 году предпочло зарегистрировать брак накануне Международного женского дня, а в День всех влюбленных, 14 февраля, состоялось около 500 свадеб.

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