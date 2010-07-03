Рекорд посещаемости установлен на МАКС-2019

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Днем в субботу, 31 августа, авиасалон МАКС-2019 посетили свыше 170 тысяч человек. Это абсолютный рекорд посещаемости в один день за все годы его проведения, сообщает ТАСС.

В пятницу, 30 августа, гостями авиасалона стали более 103 тысяч человек. Количество автотранспорта на парковках превысило 18 тысяч. Для охраны общественного порядка задействовали сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии.

Авиасалон МАКС идет на рекорд по посещаемости



Авиакосмический салон продлится до 1 сентября. В нем участвуют 827 компаний из 33 государств. Гостям представят 250 образцов авиационной техники, бортовой электроники, авиадвигателей, аэродромного оборудования.

Более 40 новинок публику покажут впервые. Для посетителей подготовили показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп.

Доехать до авиасалона можно электропоездом или поездом-экспрессом РЭКС с Казанского вокзала до платформы Отдых. Оттуда до входа на выставку курсируют бесплатные автобусы. Такие же бесплатные автобусы ездят и от платформы 42-й километр.