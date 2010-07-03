МАКС 30 августа посетило более 103 тысяч человек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 103 тысяч человек стали гостями четвертого дня 14-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) 30 августа. Данные приводит пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

"30 августа 2019 года 14-й Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) посетили более 103 тысяч человек, а количество автотранспорта на парковках превысило 18 тысяч. Для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии. Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, серьезных нарушений на территории выставки не допущено", – рассказали в ведомстве.



В первый день работы для зрителей МАКС-2019 посетили 40 тысяч человек

29 августа гостями МАКС-2019 стали более 51 тысячи человек.

Авиакосмический салон проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

В нем участвуют 827 компаний из 33 государств. Гостям представят 250 образцов авиационной техники, бортовой электроники, авиадвигателей, аэродромного оборудования.

Впервые гостям будет продемонстрировано более 40 разработок.

