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Москва 24

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30 августа, 21:57

МАКС 30 августа посетило более 103 тысяч человек

общество технологии транспорт

30 августа, 21:57

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 103 тысяч человек стали гостями четвертого дня 14-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) 30 августа. Данные приводит пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

"30 августа 2019 года 14-й Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) посетили более 103 тысяч человек, а количество автотранспорта на парковках превысило 18 тысяч. Для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии. Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, серьезных нарушений на территории выставки не допущено", – рассказали в ведомстве.

В первый день работы для зрителей МАКС-2019 посетили 40 тысяч человек

29 августа гостями МАКС-2019 стали более 51 тысячи человек.

Авиакосмический салон проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

В нем участвуют 827 компаний из 33 государств. Гостям представят 250 образцов авиационной техники, бортовой электроники, авиадвигателей, аэродромного оборудования.

Впервые гостям будет продемонстрировано более 40 разработок.

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общество технологии транспорт

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