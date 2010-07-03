Более 51 тысячи человек 29 августа посетили МАКС-2019

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Более 51 тысяч человек стали гостями третьего дня 14-го Международного авиационно-космический салона (МАКС-2019) 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области, передает Агентство "Москва".

"Количество автотранспорта на парковках превысило 13 тысяч. Для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии России. Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, серьезных нарушений на территории выставки не допущено", – сказано в сообщении.

МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

В нем участвуют 827 компаний из 33 стран. Гостям представят 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования.

Более 40 разработок покажут впервые. Для посетителей подготовили показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп.

