День знаний отпразднуют в павильоне МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 сентября в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров отпразднуют День знаний. Организаторы подготовили праздничную программу, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В павильоне пройдет викторина с вопросами из школьной программы. Самые эрудированные участники получат футболки со специальным дизайном. Для гостей павильона оборудуют фотозону, где можно будет сделать селфи с героями мультфильмов.

Посетителям расскажут о приготовлении необычных школьных завтраков и проведут мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет. Каждый посетитель получит сувенир. Праздничная программа продлится с 12:00 до 19:00.

Мероприятия проведут при поддержке программы лояльности "Город" карты "Тройка", которая будет действовать на МЦД. Чтобы стать ее участником, нужно зарегистрировать свою карту "Тройка" на сайте или в мобильном приложении "Город".

За использование "Тройки" участники получают бонусы и скидки более чем в шести тысячах торговых точек. За каждое пополнение билета "Кошелек" на сумму от 250 рублей начисляются бонусы в размере 3% от внесенной суммы.

Павильон МЦД открыли на площади у Киевского вокзала 21 декабря 2018 года. В нем можно узнать информацию о маршрутах МЦД, сроках запуска первых диаметров и способах оплаты проезда. В павильоне представлен полноразмерный макет поезда "Иволга".

С момента открытия павильон посетили более 110 тысяч гостей. Вход в него свободный. Записаться на ежедневные бесплатные экскурсии можно на сайте "Экскурсии в метро".

"Это наш город": к открытию МЦД на платформах без турникетов установят валидаторы



МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей и 66 станций, 27 из них с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по первым двум диаметрам будут поезда "Иволга" в смешанном режиме с электричками.

Московский метрополитен будет проводить открытые встречи для пассажиров, на которых расскажут о тарифах на МЦД.