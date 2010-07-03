Метро проведет открытые встречи для пассажиров о тарифах на МЦД

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский метрополитен организует открытые встречи для пассажиров о тарифах на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба метро.
Первая встреча пройдет 31 августа в здании Московского метрополитена.
"Посетить ее сможет любой желающий. Для этого необходимо пройти бесплатную регистрацию по ссылке: (moscowcentralrailways.timepad.ru/event/1050347). Регистрация будет доступна до 11:00 30 августа. Количество мест ограничено. На встрече представители метрополитена расскажут будущим пассажирам о тарифной системе МЦД, билетах, которые будут действовать на новом наземном метро, а также ответят на все интересующие вопросы", – сообщили в пресс-службе подземки.
Сергей Собянин ранее утвердил тарифы на проезд по МЦД. По "Центральной" зоне проезд будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка". По зоне "Пригород проезд будет стоить 45 рублей, по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.
При оплате "Тройкой" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. На МЦД оплатить проезд можно будет действующими билетами пригородных электропоездов.
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