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09:49

Художественная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки

город благоустройство

09:49

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Архитектурно-художественная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Специалисты комплекса городского хозяйства планируют обустроить установками архитектурно-художественного освещения здания, расположенные на набережных столицы: Тараса Шевченко, Саввинской, Бережковской, Лужнецкой, Космодамианской, а также Братеевский мост", – рассказал Бирюков.

По словам Бирюкова, ежегодно в столичном регионе увеличивается количество зданий, на которых устанавливается подсветка. Только за последние годы подсветка украсила около двух тысяч столичных зданий.

Вечером архитектурное освещение можно наблюдать на Китайгородскоей стене, здании МХАТа и Театра на Таганке, Белорусском вокзале и Московской государственной академической филармонии.

В единую концепцию украшения города входит белый цвет теплых и холодных оттенков. При этом существуют индивидуальные территории, на которых подсветка разрабатывается с использованием дополнительных цветов.

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город благоустройство

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