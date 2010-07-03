Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Архитектурно-художественная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Специалисты комплекса городского хозяйства планируют обустроить установками архитектурно-художественного освещения здания, расположенные на набережных столицы: Тараса Шевченко, Саввинской, Бережковской, Лужнецкой, Космодамианской, а также Братеевский мост", – рассказал Бирюков.

По словам Бирюкова, ежегодно в столичном регионе увеличивается количество зданий, на которых устанавливается подсветка. Только за последние годы подсветка украсила около двух тысяч столичных зданий.

Вечером архитектурное освещение можно наблюдать на Китайгородскоей стене, здании МХАТа и Театра на Таганке, Белорусском вокзале и Московской государственной академической филармонии.

В единую концепцию украшения города входит белый цвет теплых и холодных оттенков. При этом существуют индивидуальные территории, на которых подсветка разрабатывается с использованием дополнительных цветов.

