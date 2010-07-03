Велопарковки и фонтан с подсветкой обустроили у театра "Золотое кольцо"

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Велопарковки, фонтан с подсветкой, скамейки и фонари обустроили у Национального театра народной музыки и песни "Золотое кольцо", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что до начала работ значительная часть площади перед театром не использовалась вообще или использовалась неэффективно, а фонари и фонтан были в неудовлетворительном состоянии. После благоустройства территория совершенно преобразилась.

Он уточнил, что здесь заменили бетонную плитку на гранитную, обновили асфальт, провели ремонт ливневой канализации, установили новые скамейки, оборудовали детскую игровую площадку, разбили газон и цветники.

Работы проводятся в рамках благоустройства проезда Соломенной Сторожки и на прилегающих к нему улицах. Там уже обновили дорожное покрытие, замостили тротуары, организовали новую инфраструктуру. Осталось лишь высадить деревья и кустарники. На это уйдет время, поскольку озеленение проводится в два этапа: этой осенью и весной будущего года.

Участок улицы перед зданием Девятого арбитражного апелляционного суда тоже благоустроили: отремонтировали ливневую канализацию, привели в порядок тротуары, заменили асфальт, оборудовали спортивную площадку.

Всего в проезде и на прилегающих улицах установили около 90 фонарей. На улицах появились навигационные стелы. Также в проезде теперь есть три новых остановочных павильона общественного транспорта. Для автомобилистов организовали стоянки, а для велосипедистов – велопарковки.