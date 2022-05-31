Свыше 100 тыс москвичей проголосовали за название площади у посольства США

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В проекте "Активный гражданин" уже более 100 тысяч москвичей проголосовали за название территории у посольства США, лидирует площадь Защитников Донбасса. Об этом говорится на сайте проекта.

"Распределение ответов: 50% – площадь Защитников Донбасса, 16% – площадь Донецкой Народной Республики, 12% – площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича, 21% – это должны решать специалисты", – сообщается на странице голосования.

С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы.

По словам председателя комиссии столичного парламента по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ, находящегося через дорогу. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала идею. Она отметила, что появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий ВС РФ в военной спецоперации на территории Украины.

Сенатор выразила мнение, что предложение назвать таким образом площадь перед посольством США является стратегически верным и справедливым решением.

