Новая улично-дорожная сеть появится в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы появится новая улично-дорожная сеть. Соответствующий проект уже согласован. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что участок строительства расположен около пересечения Проектируемых проездов № 1074 и 1077.

Здесь будут оборудованы проезды, пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, специалисты установят четыре светофора и проведут работы по переустройству инженерных сетей.

По словам председателя столичного комитета по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов Анны Яковлевой, во время работ на этом участке будут установлены дорожные указатели и блочные распределительные пункты.

"Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону проведения работ, и создание закрытого перехода для электрических сетей", – добавила она.

Для удобства маломобильных граждан на этом участке сделают удобные тротуары с асфальтобетонным и плиточным покрытием и установят пониженный бортовой камень. Около пешеходных переходов, въездов и выездов также будут расположены наземные тактильные указатели.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в СЗАО возводят и проектируют 24 жилых дома для переселения по программе реновации.

До этого сообщалось, что в 2023 году на территории Северо-Западного административного округа столицы будет завершен капитальный ремонт семи поликлиник.

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта планируют завершить в 2023 году

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