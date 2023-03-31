24 жилых дома строят и проектируют в СЗАО по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Северо-Западном административном округе возводят и проектируют 24 жилых здания для переселения по программе реновации. В общей сложности строят семь новостроек, еще 17 домов находятся на стадии проектирования, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В новых квартирах задействуют улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации. На первых этажах спроектируют нежилую зону, где появятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для инвентаря, технические помещения и другое. Кроме того, там разместят магазины, кафе, спортивные клубы и салоны красоты.

По словам Загрутдинова, с момента начала программы реновации город ввел 13 домов на 2 930 квартир.

"Четыре из них расположены в районе Хорошёво-Мнёвники, по три – в Северном и Южном Тушине, два – в Щукине, один – в Митине. В Северо-Западном округе столицы подобрано 38 стартовых площадок. 431 дом вошел в программу, в новые квартиры переедут более 86 тысяч жителей", – цитирует Загрутдинова портал мэра и правительства Москвы.

Ранее глава департамента рассказал, что специалисты начали строительство жилого квартала в районе Очаково-Матвеевское по программе реновации. Загрутдинов отметил, что там возведут восемь корпусов переменной этажности. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

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