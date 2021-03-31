Жилой дом по программе реновации в Нагатинском Затоне введут в эксплуатацию в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом по программе реновации, рассчитанный на 187 квартир, введут в эксплуатацию в районе Нагатинский Затон в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Уточняется, что здание возведут по адресу улица Речников, владение 18–20.

"В настоящее время завершены работы по возведению монолитной конструкции здания, ведется монтаж наружных и внутренних перегородок, окон, инженерных коммуникаций", – уточнил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Жилой дом состоит из двух корпусов со стилобатным цокольным этажом. В общей части здания разместятся входные группы, автостоянка, объекты инфраструктуры и технические помещения для обслуживания жилых домов.

Фасады жилого дома облицуют керамогранитными и фиброцементными плитами. Кроме того, на них разместят корзины для кондиционеров.

Проектом строительства нового дома предусмотрено также благоустройство территории. Рядом с ним появятся детская и спортивная площадки, а также цветники, газоны, кустарники и деревья.

Также в Нагатинском Затоне появится начальная школа с детским садом. Здание будет рассчитано на 200 воспитанников, в том числе его адаптируют для детей с ограниченными возможностями.