Жилой дом по программе реновации в Нагатинском Затоне введут в эксплуатацию в 2022 году

15:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жилой дом по программе реновации, рассчитанный на 187 квартир, введут в эксплуатацию в районе Нагатинский Затон в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
Уточняется, что здание возведут по адресу улица Речников, владение 18–20.
"В настоящее время завершены работы по возведению монолитной конструкции здания, ведется монтаж наружных и внутренних перегородок, окон, инженерных коммуникаций", – уточнил глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Жилой дом состоит из двух корпусов со стилобатным цокольным этажом. В общей части здания разместятся входные группы, автостоянка, объекты инфраструктуры и технические помещения для обслуживания жилых домов.
Фасады жилого дома облицуют керамогранитными и фиброцементными плитами. Кроме того, на них разместят корзины для кондиционеров.
Проектом строительства нового дома предусмотрено также благоустройство территории. Рядом с ним появятся детская и спортивная площадки, а также цветники, газоны, кустарники и деревья.
Также в Нагатинском Затоне появится начальная школа с детским садом. Здание будет рассчитано на 200 воспитанников, в том числе его адаптируют для детей с ограниченными возможностями.
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