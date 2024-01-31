Жителей столицы пригласили принять участие в спортивной гонке "Московская лыжня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зимнее соревнование "Московская лыжня" пройдет в олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичной федерации профсоюзов.

"Спортивная зимняя гонка "Московская лыжня" соберет работников разных отраслей и их семьи. Традиционно в соревновании примут участие как опытные, так и юные спортсмены", – отмечается в сообщении.

Старт состязаниям дадут исполняющий обязанности председателя Московской федерации профсоюзов Юрий Павлов и бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам, двукратный призер чемпионатов мира Николай Морилов.

Участники будут соревноваться на трех дистанциях. Для мужчин подготовили 5 километров, для женщин – 3 километра, а для детей до 12 лет – 500 метров. Для болельщиков будут доступны развлекательная и анимационная программы.

По итогам мероприятия пройдет торжественная церемония награждения. Победители и призеры получат кубки, медали и памятные статуэтки.

Ранее в Москве прошел зимний фестиваль школьного спорта, в нем приняли участие более трех тысяч человек. Каждый гость праздника получал на входе карту с активностями и отправлялся на спортивный квест вне зависимости от возраста.

Желающие поиграли в боулинг, гигантскую дженгу, керлинг, собрали новогодние пазлы, осваивали командой лыжи, катались на горке для тюбинга. После того как они выполнили все активности, им вручили подарки от Деда Мороза.

Лыжные соревнования организовали в районе комплекса "Лазурный"