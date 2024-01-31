Прием заявок открылся на участие в четвертом Московском туристическом хакатоне

Фото: пресс-служба Мостуризма

В столице открылся прием заявок на четвертый Московский туристический хакатон. Участниками могут стать специалисты в сфере информационных технологий, маркетологи и аналитики, сообщается на портале мэра и правительства города.

Подать заявку можно до 11 марта на портале "Russpass. Бизнес". К участию допускаются команды от трех до пяти человек, а также самостоятельные конкурсанты, которых в дальнейшем определят по коллективам.

"Соревнование проведут в два этапа: заочный – 23–24 марта и очный – 6–7 апреля. Участникам предстоит решить задачи, предложенные сервисом Russpass и компаниями-партнерами, например разработать технологические решения для бронирования отелей, навигации и планирования путешествий", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Онлайн-тур рассчитан на 80 команд, которым необходимо будет в течение 48 часов придумать новый продукт по одной из тем и презентовать его экспертам. Жюри оценит идеи по актуальности и инновационности.

Авторы лучших продуктов смогут воплотить их в жизнь. Призовой фонд составляет 7,5 миллиона рублей.

Ранее депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что импортозамещение повышает устойчивость предприятий городского хозяйства. С его слов, московские компании уже несколько лет заменяют иностранные комплектующие на отечественные. И характеристики у них, добавил он, лучше, чем у импортных.

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