Ефимов: сервисом "Московский инвестор" в 2021 году воспользовались почти 1,2 тыс раз

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За минувший год сервисом "Московский инвестор", с помощью которого можно решить вопросы и оставить предложения по улучшению инвестиционного климата в городе, воспользовались примерно 1,2 тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Все направленные сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сервис призван посредством оперативной обратной связи решать вопросы инвесторов и способствовать росту инвестиций в столичный бизнес. Для удобства пользователей был создан классификатор из девяти тем, а часть данных для онлайн-форм заполняются автоматически из информации, указанной в личном кабинете.

В 2021 году самой популярной категорией обращений стали "Торги": больше 700 вопросов поступило на тему порядка проведения торгов, оформления документов при покупке нежилой недвижимости и получения специальных льгот. Далее идет "Земля и недвижимость" – свыше 260 обращений. Замыкают тройку запросы, касающиеся поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, в целом за восемь лет инвестиционный портал Москвы посетили 15,5 миллиона раз. Помимо "Московского инвестора", предпринимателям доступны порядка 30 сервисов. В прошлом году ими воспользовались больше 150 тысяч раз.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что представители малого, среднего бизнеса и самозанятые арендовали у города 1 956 объектов по льготной ставке, 305 из которых – в прошлом году. Начальная ставка аренды составляет 1 тысячу рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и 5 тысяч рублей – для помещений на первых этажах и выше.

